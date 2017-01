«How the Grinch Stole Christmas!», veröffentlicht 1957 von Theodor Seuss Geisel, bekannt als Dr. Seuss, gehört zur literarischen Grundausstattung jedes englischsprachigen Kindes.

«Dr. Seuss» erzählt von den Machenschaften des «Grinch», der sich entschliesst, sämtliche Weihnachtsgeschenke und Esswaren der Menschen im Dorf «Whoville» zu klauen, um deren Weihnachtsfeier zu verderben. Er verkleidet seinen langmütigen Hund, Max, als Rentier und schleicht als fingierter Weihnachtsmann durchs Dorf. Am Weihnachtsmorgen staunt er aber nicht schlecht: Die Menschen in Whoville sind zwar etwas überrascht, als sie ihre Sachen nicht finden können, lassen sich aber erst recht nicht davon abbringen, den Tag zu geniessen und fröhliche Weihnachtslieder zu singen. Grinchs Herz wird auf einmal weich, er bringt die Geschenke zurück und feiert am Schluss Weihnachten mit dem ganzen Dorf – Max, das wieder zum Hund gewordene Rentier, bekommt sogar den ersten Bissen.

Die Geschichte vom Grinch und seinem Dorf bringt die hoffnungsvolle Zweideutigkeit von Weihnachten besser zum Ausdruck als manches Kirchenlied. Schon die biblischen Geschichten von den Königen oder von Maria und Josef drehen sich um widersprüchliche Erfahrungen: Gastfreundschaft und Desinteresse, Betrug und Idealismus, Sehnsucht und Realität. Die Protagonisten werden enttäuscht, misshandelt oder ausgetrickst. Zu Unrecht natürlich – und doch, wer meint, eine Prise Naivität spiele darin auch eine Rolle, hat nicht Unrecht. Am Schluss zeigt sich aber, dass sie aus einer Überzeugung handeln, die bestätigt wird: Vertrauen in Gott und Menschen ist kein Schwachsinn, sondern eine realistische Lebensstrategie.

Natürlich kommt man auch in einem reellen, zeitgenössischen Dorf an Erfahrungen von Unfairness oder Enttäuschung nicht vorbei. Ein Pfarrer kommt in den Genuss von weiten und kontrastreichen Freundeskreisen – und anschliessend an die kirchlichen und politischen Gemeindeversammlungen der letzten Wochen habe ich mit Leuten gesprochen, die in den jeweiligen Diskussionen gegenseitige Meinungen vertraten. Etwas hatten sie aber gemeinsam: Das Gefühl, missverstanden oder gar ausgetrickst geworden zu sein. Ob es nicht besonders traurig – sogar unpassend! – ist, die Adventszeit mit solchen Quälereien zu beschweren?

Von wegen! Genau deshalb feiert man Weihnachten – als Zeichen, dass wir in einer Welt leben, die zwar nicht immer heil ist, die aber doch geheilt werden kann. Es mag länger gehen, als uns Recht ist, und es mag mehr Mut und Nerven verlangen, als man eigentlich aufbringen will. Aber nach einer komplett unbescholtenen Adventzeit gäbe es eigentlich keinen Grund, Weihnachten zu feiern. Und so wünsche ich Ihnen auch dieses Jahr frohe Weihnachten – mit so viel Mut, Versöhnlichkeit und Segen, wie Sie dieses Jahr gerade nötig haben.

Übrigens: Wer die Geschichte vom Grinch auf Deutsch lesen will, findet sie auch in der Übersetzung von Eike Schönfeld, «Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat» (Rogner & Berhard, 2000). Und natürlich: Es gibt sogar einen Film dazu. Aber wenn’s irgendwie geht: Wagen Sie es doch auf Englisch!